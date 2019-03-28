Kılıçdaroğlu: Vatandaşın buzdolabı bomboş

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Beka falan filan, bunların hepsi hikaye.. Türkiye’nin beka sorunu yoktur. Bunu söyleyenler vatandaşları korkutarak oy kazanmak istiyorlar.

İşsizlikten ekonomiden söz edemiyorlar, çiftçi borç içinde söz edemiyorlar. Sanıyorlar ki bizin vatandaşımız hiçbir şeyi bilmiyorlar. Ama yanılıyorlar bizim seçmenimiz har şeyi bilir. Kazandığında Ankara’ya geldi, birlikte oturacağız dedi. Oyunu her seferinde arttırdı. Vatandaşlardan 2 trilyonun üzerinde vergi topladı. Fabrikaları sattı devleti 500 milyar dolar borca soktu. Peki kardeşim bizi neden soğan kuyruğuna mahkum ettin? 17 yılın sonunda Keçiören’deki evden çıktın Saray’da oturuyorsun e vatandaş da soğan kuyruğunda. Döndü dedi ki bunlar birer varlık kuyruğudur. Vatandaşın aklıyla alay ediyor.

17 yıl omuzlarınızda taşıdınız AK Partili kardeşlerim. Sarayda oturanlar ve onların çevresi diye Türkiye ayrıştı. Vatandaşın buzdolabı bomboş. Bunu anlamıyorlar. Hepsinin çocuklarının işi var, büyük ihaleler alıyorlar, bir kibir abidesi oturuyor Sarayda. Sizin kibir abidelerine bir ders vermeniz lazım. Yeter artık demeniz lazım.

Dedelerimiz milli kurtuluş savaşından sonra, üzün incir tütün buğday sattılar fabrika yaptılar. Geldik 21’inci yüzyıla şimdi tam tersini yapıyoruz. Ne oldu da geldik bu duruma?Cumhuriyettarihinde hiçbir zaman bir işçi gelip kendisini TBMM duvarında yakmadı. Ne keder acı olduğunu bilmiyorlar işsizliğin.

Milliyetçilik tank palet fabrikalarını yabancı bir orduya satmak değildir. Sakarya’daki tank palet fabrikası dünyada 5 büyük fabrikadan birisi. Devletin bütün bilgileri orada. Şimdi bunu Katar ordusuna 25 yıllığına kaça sattılar biliyor musunuz? Bir Allah’ın kulu bilmiyor, bunu soracaksınız. Katar Emiri’nin sana verdiği uçağın karşılığı olabilir mi diye sorduk. Dünyada hiçbir devlet yoktur ki kendi silah fabrikasını başka bir ülkeye satsın, nereden çıkardın fabrika orada duruyor dedi. 20 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlanmış. Kaça sattılar bilemiyoruz. Erdoğan yenileyecektik, 50 milyon dolar bulamadık dedi. İşçiler itiraz ettiler, ayrılmak istediler burada devlet sırları var satılamaz, ortak olmak istemiyoruz dediler, o işçilerin hepsinin alınlarından öpüyorum. Bunu sandığa giden her kardeşimizin kendisine sormasını istiyorum. Sayın Devlet Bahçeli’nin de bütün bunlar olurken sessiz kalmasını da emin olun anlayamıyorum.

Ülkücü kardeşlerim de oy kullanırken bunu kendilerine sorsunlar. Mustafa Bozbey herkesi, her şeyi kucaklayacak.

Ekonomik kriz çıktığında tanzim satış mağazaları kurdular. Antalyalı iş adamlarından bedava aldıkları o sebzeleri götürüp tanzim satış mağazalarında parayla sattılar. Bedavaya verilen şey satılır mı yav. Bir siyasetçi için en büyük onur harcadığı paranın hesabını vermesidir. Huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Huzurlu gezen insanlar istiyoruz. “