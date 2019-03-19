Son dakika: Kılıçdaroğlu’ndan ‘Mansur Yavaş’ golü!

Kemal Kılıçdaroğlu, NTV’de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. NTV’de dahil medyanın Mansur Yavaş’ın açıklamalarını vermemesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“İKTİDARDAN MI KORKUYORLAR?”

“‘Mansur Yavaş’ın önünü nasıl keseriz’ diye AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Bütün televizyon kanalları bunu canlı verdiler. ‘Saygın bir iş adamı bu iddialarda bulunuyor’ diye.

Ertesi gün Mansur Yavaş basın toplantısı yaptı, o saygın kanalların hiç birisi Mansur Yavaş’ı canlı vermedi. Niye vermedi? Niye bu çifte standart? İktidardan mı korkuyorlar? Versinler!

İddiayı söylüyorlar, güzel verilebilir haber bu. Ama o iddianın cevabı var! Cevabı da vereceksiniz! Vatandaş onu da duymak istiyor.”

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YANDAŞ MEDYA MANSUR YAVAŞ’A SANSÜR UYGULAMIŞTI!

CHP ve İYİ Parti’nin adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin AKP’lilerin açıklamalarını canlı yayında veren bazı televizyon kanalları Yavaş’ın açıklamalarını sansürlemiş, basın toplantısından alt yazı bile geçmememişti.