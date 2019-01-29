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Kilis’te, çocukların bisiklet sevinci

Kilis Belediyesi'nce başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, 500 çocuğa daha karne hediyesi olarak bisiklet dağıtıldı. Bisikletlerin dağıtımı sırasında heyecanlarından yerinde duramayan bazı çocuklar tribünden atlayarak stat içerisinde bekletilen bisikletlerine koştu. Bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan bazı çocuklar, dans ederken, bazıları da omuzlarında eve taşıdı.

11:14 -
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Kentteki 7 Aralık Stadı’nda düzenlenen ve çocuklar ile ailelerinin katıldığı törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, öğrencilere yarıyıl tatili hediyesi olarak bisiklet dağıttıklarını söyledi. Öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını ve notlarını sürekli yükseltmelerini isteyen Başkan Kara, bisiklet hediyelerinin kentteki tüm çocuklara ulaştırılıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.

DHA

DHA

Kara’nın konuşmasının ardından bisiklet dağıtımına başlandı. Bu sırada dağıtımı duyan bazı çocuklar, tribünden atlayarak, stat içindeki bisikletlere doğru koştu. Görevlilerin uyarılarına rağmen tribünden atlamayı sürdüren çocuklardan bazıları, bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu dans ederek, yaşadı.

DHA

DHA

Karne hediyelerini alan bazı çocuklar ise binmek yerine bisikletlerini omuzlarında evlerine taşımayı tercih etti.

DHA

DHA

DHA

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Son güncelleme: android-time 11:49 29.01.2019
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