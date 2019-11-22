Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, merkez Aziziye ilçesinde meydana geldi. Gülşah-İlhami A. çiftinin 4 çocuğundan İbrahim A., odasından çıkmayınca annesi şüphelendi. Odanın kapısını zorlayarak açan anne ve diğer çocuğu, İbrahim A.’yı baygın halde buldu. Aile hemen 112’yi arayarak yardım istedi. Kimyasal madde ile intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen İbrahim A., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER Savcılık Antalya'daki siyanürlü intiharın ardından soruşturma başlattı!

BİNA BOŞALTILDI

Ona yardım eden aile üyelerinin de zehirlenme şüphesine karşı AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. 6 katlı bina boşaltıldı, polis apartman çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Aile ve apartmanda yaşayanlardan 18 kişi, kimsayal maddeden zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00 sularında, Aziziye ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki İ.A’nın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı intihar ettiğinin öğrenildiği belirtildi. İ.A’nın durumundan haberdar olunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, “Menşei henüz belirlenemeyen bir maddeden dolayı zehirlenen 3’ü sağlık çalışanı 17 kişi hastaneye kaldırıldı. İntihar eden İ.A. ve diğer kişiler, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Yaralıların hastanedeki müdahaleleri devam etmektedir” ifadesi kullanıldı.

“HAYATI SEVEN BİRİYDİ”

İbrahim A.’nın, Kemal Sunal tiplemesiyle ve dizileri arkadaşlarıyla uyarlayıp, videolar çekerek sosyal medyada paylaştığını belirten mahalleden arkadaşı Serhat K., onunla 2 gün önce kahvede karşılaştığını söyledi. İbrahim A.’nın çok hayat dolu olduğunu belirten Serhat K., “‘Yeni çekimlerin var mı?’ diye sordum. O da birkaç güne çıkacağını söyledi. Hayatı seven, pozitif bakan birisiydi. Neden böyle oldu bilmiyorum. Kemal Sunal tiplemesiyle kısa videolar çekerdi. Çok üzüldüm” dedi.

Baba İlhami A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Oğlum İbrahim’e dua edin, durumu çok ciddi’ diye yazdı. (DHA/AA)