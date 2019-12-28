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Leyla, hastanede ikiz bebekleri ile birlikte öldü

Kayseri'de tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Leyla Ercan rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede 'gebelik zehirlenmesi' sonucu ikizleri ile birlikte yaşamını yitirdi. Leyla Ercan ve ikizleri Adana'da toprağa verilirken cenazede gözyaşları sel oldu.

14:43 -
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Leyla, hastanede ikiz bebekleri ile birlikte öldü

3 yıl önce evlenen Leyla (29) ve Onur Ercan (31) çifti, bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde klinikte gördüğü tedaviyle ikizlere hamile kalan Leyla Ercan, 10 gün önce rahatsızlanınca Kayseri’deki hastaneye başvurdu.

8,5 aylık hamile olan Ercan, tedavi altına alındı. Gebelik zehirlenmesi geçiren Leyla Ercan, Beste ve Ali Eren ismini vermeyi düşündükleri bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.

3 yıl önce evlenen Leyla ve Onur Ercan çiftinin en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Foto: DHA

BEBEKLER SEZARYENLE ALINDI AMA…

Hastane yetkilileri, Leyla Ercan’ın tuvalette olduğu sırada gebelik zehirlenmesi geçirdiğini, kilitli kapı kırılarak dışarıya çıkarıldığını, kalp masajı yapıldığını söyledi.

Yetkililer, sezaryenle alınan bebeklere de kalp masajı uygulandığını; ancak anne ve bebeklerinin kurtarılamadığını söyledi.

İkizleri ile birlikte toprağa verilen Leyla’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Foto: DHA

ADANA’DA TOPRAĞA VERİLDİLER

Leyla Ercan ve bebekleri, Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi. Leyla Ercan ve ikiz bebekleri ile aynı tabuta konuldu.

Cenazede gözyaşı döken eşi Onur Ercan, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu. Leyla Ercan ve ikizleri, cenaze namazının ardından ayna mezarda toprağa verildi. (DHA)

Adana anne Bebek Çocuk gebelik hamile hastane Kayseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Son güncelleme: 15:00 28.12.2019
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