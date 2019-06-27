Mersin’de LGBT yürüyüşüne valilikten yasak

İLGİLİ HABER LGBT yürüyüşüne valilikten yasak

Konu ile ilgili Mersin Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/a ve 11/c maddelerine istinaden LGBTİ ( Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex ) dernekleri veya benzer oluşum ve gruplar tarafından ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand/çadır kurma, bildiri dağıtma, şenlik, festival vb. her türlü etkinlik 25 Haziran 2019 tarihinden itibaren (20) gün süreyle yasaklanmıştır.”

ANTALYA VALİLİĞİ DE İZİN VERMEMİŞTİ

Antalya'da, BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği'nin organize ettiği yürüyüş ve basın açıklamasına valilikten yasak gelmişti.