Lise öğrencisi kızı okul önünden kaçırmaya kalktılar!

Olay, Kars’ın merkezindeki Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okuldan çıkan 17 yaşındaki M.B., yanına gelen bir kişiyle konuşmaya başladı. M.B., bir süre sonra konuştuğu kişi tarafından, ilerde bekleyen minibüse zorla götürüldü.

GASP BÜRO EKİPLERİ YAKALADI

Okul polisinin müdahalesine rağmen olay yerinden uzaklaşan üç şüpheli, 500 metre ileride Gasp Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Liseli kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli üç kişi, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun Kılma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (İHA)