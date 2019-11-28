Macron’un skandal açıklamalarına Türkiye’den ardı ardına tepkiler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunu temizlemek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili skandal ifadelerine yenisini ekledi. Macron, “Türkiye hem Suriye’de oldu bittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli” dedi.

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ÇAVUŞOĞLU: GEREKLİ ŞEYLERİ SÖYLEDİK

Macron’un yaptığı bu sözlerine Türkiye’den tepki gecikmedi. İlk açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Barış Pınarı Harekâtı’yla gerekli şeylerin söylendiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris’te maalesef, kendi Dışişleri Bakanına özellikle IŞİD'e karşı koalisyon toplantısında, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili gerekli şeyleri söyledik. Neticede biz burada terör örgüne karşı mücadele ediyoruz. Terör örgütünün hamisi zaten, benim müttefikim terör örgütü diyorsa ona da verecek cevabımız var. Macron unutmasın Türkiye bir NATO müttefikidir. Müttefiklerin yanında da böyle açıklamalarla herkesi rahatsız etti. NATO üyeleri dahil Dışişleri Bakanları toplantısında Macron’un yaptığı bu açıklama eleştirildi. Merkel’in de açıklamasını gördünüz. Macron, bu tür yalpalamalarla Avrupa’nın lideri olamaz, Avrupa’da bir boşluk var lideri ben olayım diye çabalıyor, liderlik doğaldır. Liderlik vasfı ile olur ve doğal hareketlerle ve politikalarla olur. Yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle eylemlerle olmaz” diye konuştu.

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MACRON’A TERÖR GÖNDERMESİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısındaki sözlerine tepki gösteren Çelik, “Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron” dedi.

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“BARDAK KIRMAYA DEVAM EDİYOR VE HALA ÇAY İSTİYOR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Macron’un NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Paris’te düzenlediği ortak basın toplantısındaki sözlerine Twitter’dan tepki gösterdi. Paylaşımında Kalın, Macron’un, Brüksel’in ülkenin adının değişmesini dahi içeren tüm taleplerini karşılamasına rağmen Kuzey Makedonya’nın Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinin başlamasını veto eden tek lider olduğunu vurguladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Macron’a sarf ettiği belirtilen, “Yıkıcı siyaset arzunuzu anlıyorum. Ama parçaları bir araya getirmekten usandım. Yeniden birlikte oturup çay içebilelim diye, kırdığınız bardakları sürekli tekrar yapıştırmak zorunda kalıyorum.” sözlerini de Kalın, paylaşımında hatırlattı.

Macron’un Türkiye’nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiği yönündeki sözleri hakkında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Macron, birbiri ardına bardak kırmaya devam ediyor ve hala çay istiyor.” ifadelerini kullandı. (AJANSLAR)