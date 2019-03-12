Son dakika… Mansur Yavaş iddialara cevap veriyor

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, ‘sahte senetle’ ilgili hazırlanan iddianameye ilişkin konuşuyor. Yavaş’a İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç da eşlik ediyor.

“ASIL MAĞDUR BENİM”

Söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayan ve “Cumhuriyet tarihinin en çirkin kumpası” diyen Yavaş, Türkiye’de şeffaflık ilkesi gereği mal varlığını açıklayan ilk belediye başkan adayı olduğunu, rakibi Özhaseki’ye de “Mal beyanında bulun” çağrısında bulunduğunu hatırlatarak “Bundan sonra hangi kumpaslara başvuracakları malumdur. Asıl mağdur benim. Yargıtay’ın hakkımda onayladığı herhangi bir ceza davası, ceza kararı yoktur.” dedi.

İDDİALARI ORTAYA ATAN ŞAHSIN SABIKASI KABARIK ÇIKTI!

Yavaş söz konusu iddiaları ortaya atan şahsın; “Yüzde 80 şizofren raporu bulunduğunu, belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırıldığını, çocuk istismarından da halen yargılandığını” söyledi.

Mansur Yavaş’ın konuşmasından satır başları:

Alnımız ak yürüyoruz. Ankara halkının iradesi arkamızda oldukça hiçbir komplo bizi yolumuzdan alamayacaktır. Gerek haberi yapan gazete, haberlere dayanarak adil yargılamayı etkilemek isteyen Mehmet Özhaseki ve Ömer Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Anketlere yansıyan fark, rakibimiz tarafından olgunlukla karşılanmamıştır. Aday olmamla birlikte asılsız iddialarla seçmen karşısında itibarım zedelenmeye çalışılmıştır. Sanki suçmuş gibi Makedon olduğum söylenerek itibarım azaltılmaya çalışılmıştır. Ardından ‘Taksicileri Kızılay’a sokmayacak’ denildi. Demokratik ve hilesiz bir yarışta sandıktan çıkamayacağını anlayanlar, duvarlara ‘Yavaş Yavaş devrim’ sloganları yazdırdılar. Şikayetçi olduk. Bizim PKK ile ittifak yaptığımız yönünde iftira atmaya çalıştılar. Bunlar çare olmayınca, belediye çalışanlarının işten çıkarılacağı yerine 20 bin PKK’lının işe alınacağı duyuruldu.

Siyasi tarihimizin en ahlaksızca yürütülen kampanyanın özeti şudur: Bu şahıs resmi evrakta sahtecilik, şantajdan hapis cezası almış bir kişidir. Avukatlığını yaptığım şirketin ödemesini alıp kaçmış, şahsıma bıraktığı seneti icraya verdiğimde, senetteki imzanın sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Bir suçun mağdurunun suçlu ilan etmek çirkef iddiadır. Rakibim bu şahsı bana karşı maşa yapmaktadır. Yargıtay’ın onayladığı herhangi bir ceza kararı bulunmamaktadır. Şahsın bana verdiği sahte senetle ilgili bir icra inkar kararı vardır.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın bir gazete CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı için “Sahte senetten tazminat cezası aldı” iddiasının yer aldığı bir habere yer vermiş, bu haberle ilgili konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise “Açıklama bekledik gelmedi. Ne Mansur Yavaş ne CHP iddialara yanıt verdi. Biz inceledik ve vardığımız sonuçlar bu şekilde vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. CHP’nin ve Mansur Yavaş’ın suskunluğunu da vatandaşımızın takdirine arz ediyoruz.” demişti.