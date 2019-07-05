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Son dakika | Mansur Yavaş’tan ilk daha! 25 yıllık gelenek bozuldu…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan bir ilk daha. Başkan Yavaş yayımladığı genelgeyle fotoğraf ve resimlerinin belediye birimleri ve bağlı iştiraklerde duvarlara asılmasını yasakladı.

Sozcu.com.tr
12:22 -
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Son dakika | Mansur Yavaş’tan ilk daha! 25 yıllık gelenek bozuldu…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye birimlerine gönderdiği genelgeyle çalışma alanlarına kendisinden habersiz asılan fotoğraflarının kaldırılmasını istedi.

Mansur Yavaş imzasıyla 2 Temmuz 2019'da tüm birimlere, EGO-ASKİ Genel Müdürlüğü'ne ve bağlı şirketlere gönderilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığım 08.04.2019 tarihinden sonra gerek tarafımdan yapılan gözlemler ve gerekse makamıma iletilen bilgilerden, Belediyemiz, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerde bilgim dışında bazı bürolarda fotoğraflarımın asıldığı anlaşılmaktadır.Herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu uygulamaya son verilmesini önemle rica ederim.”

Son güncelleme: android-time 12:24 05.07.2019
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