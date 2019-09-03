Marmarisli çocuklardan örnek temizlik çalışması

Muğla'nın Marmaris İlçesinde farkındalık yaratmak amacıyla ‘Ben de varım Marmaris' etkinliği içerisinde yaşları 5-15 yaş arası çocuklar, Beldibi Mahallesi okullar bölgesinde yol kenarı, ağaçlık alanlar, bina etrafı gibi alanlara atılan çöpleri topladı. Çocuklar büyüklere “Geleceğimizi kirletmeyin” mesajı verdi.

“Temiz bir Marmaris için ben de varım” diyen çocuklar ve ilçe sakinleri Beldibi'nde temizlik çalışması yaptı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift ve ekibinin de destek verdiği temizlik çalışmasında çocuklar 15 torba çöp topladı. Okullar bölgesi olarak bilinen Beldibi'nde yol kenarı, ağaçlık alanlar, bina etrafı gibi alanlara atılan çöpleri toplayan yaşları 5 ila 15 arasında değişen çocuklar, büyüklere de “En büyük temizlik kirletmemektir. Biz bu çöpleri toplamasaydık daha da kötü olurdu. Belki orman yangını bile çıkardı. Biz buradan büyüklere bir kez daha sesleniyoruz, bizim geleceğimiz için çevreyi temiz tutsunlar. Doğamızı koruyalım” mesajı verdi.

AYDA BİR KEZ TEKRARLANACAK

Organizasyonu ‘Ben de varım Marmaris' isimli sosyal medya sayfası üzerinden organizasyonu yaptıklarını söyleyen öğretmen Pelin Özçelik, farkındalık yaratmak için çocuklarla birlikte çöp topladıklarını belirterek, “En başta belediyede çalışan temizlik işçilerinin işlerinin ne kadar zor olduğunu anladık. Sonrasında çevremizin nasıl da acımasızca kirletildiğini… Ayda bir bu etkinliği yapmayı planlıyoruz. Tüm halkımızı yanımızda görmek isteriz” ifadesini kullandı.

DOĞA ÇOCUKLARIN BİZE EMANETİ

Çocuklara, öğretmenlere ve vatandaşlara teşekkür eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet

Oktay ise gelecek nesiller için çevrenin temiz tutulmasının önemine değinerek, “Hepimizin bildiği bir laf vardır, dünya bize miras değil çocuklarımızın emaneti diye. Biz de bu anlayıştan hareket ederek Marmaris'i temiz tutmaya çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız çocuklarımıza temiz bir gelecek, kirlenmemiş deniz, pisletilmemiş doğa, yanmamış ormanlar bırakmak için çok daha fazla dikkatli olmaları. Çevreyi kirletmemek için azami gayret göstermeleri” diye konuştu.