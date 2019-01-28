Mavi Balina oyunu nedir? Uzmanlardan uyarı geldi

Mavi Balina oyununu oynayanlar oyun sırasında verilen talimatları tamamladığında hayatını kaybediyor. Rusya’da ortaya çıkan oyun Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde çocukları ölüme sürüklüyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.

MAVİ BALİNA NEDİR?

Mavi Balina, “Mavi Balina Challenge” olarak da bilinen ve birçok ülkede oynanabildiği iddia edilen bir internet oyunudur. İddialara göre oyun 50 bölümden oluşuyor ve son bölümde oyuncunun intihar etmesi isteniyor.

Oyun, ilk olarak 2013 yılında VKontakte isimli sosyal ağda yer alan “ölüm grubu” isimli bir grup üzerinden yayılmaya başladı.Oyun sebebiyle ilk intihar 2015 yılında gerçekleşti.

Oyunu üniversiteden uzaklaştırılan eski bir psikoloji bölümü öğrencisi olan Philipp Budeikin’in yazdığı bilinmektedir. Oyun nedeniyle “en az 16 çocuğu intihar etmeye teşvik etmek” suçundan tutuklanan Budeikin, yaptığı açıklamada “toplumu biyolojik atıklardan temizlemek” amacıyla oyunu yaptığını belirtmiştir.Rus Novoya gazetesine göre oyun nedeniyle gerçekleşen intiharların 130’a ulaştığını belirmiştir.

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ÇOCUKLAR NEDEN MAVİ BALİNA OYUNUNA İLGİ GÖSTERİYOR?

Çocukların bu tür oyunları oynamasının sebebinin merak olduğuna değinen Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Doç. Dr. Nursu Çakın Memik ise, “Mavi Balina, bu tarz bilgisayar oyunları ve bu riskli davranışlar buz dağının görünen kısmı sadece. Altta yatan bir sürü faktör var aslında. ‘Çocuk buna neden ihtiyaç duyuyor, yapabileceği daha sağlıklı neler var?’ sorularını cevaplamak gerekir. Ailenin bunu fark etmesi gerekiyor. O nedenle bu Mavi Balina oyunu merak konusu tabi ki. İnsanlar ismini bile telaffuz etmek istemiyor bazen. Çünkü insanlar bunun üzerinde konuştukça daha çok merak ediyorlar, araştırıyorlar ve kendilerini bu oyunun içinde buluyorlar” şeklide konuştu.

Oyunu çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Memik, çocukların bu tür oyunlara yönetiminin nasıl giderileceğine değinerek, “Eğer aile çocuğunun Mavi Balina gibi riskli oyunlar oynadığını fark ediyorsak, mutlaka o ailenin bir uzmandan yardım alması gerektiğini biz öneriyoruz. Çünkü çözümü için sistemli bir şekilde ilerlemek gerekiyor. ‘Bu çocuk neden böyle bir oyunu oynama sebebi duyuyor?’ gibi soruları saptamak lazım ve yavaş yavaş ilerlemek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ebeveynlerin çocuğunun bu tür oyunları nasıl fark edebileceği hakkında bilgi veren Memik, “Eğer çocuk aileden birazda kopuyorsa, biraz daha uzaklaşıyorsa, endişeliyse, gece uykuları bölünüyorsa, özellikle gece bilgisayarda vakit geçiriyorsa anne ve babanın şüphelenmesi lazım. Sürekli anne ve babanın çocuğunun başında olması gerekmiyor ama arada onu takip etmesi, bazı şeylerin farkında olması gerekir. Anne ve baba çocuğu tanıyorsa çocuğundaki değişiklikleri gözlemler” ifadelerine yer verdi.

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BTK tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde “Modern hayatın ve dijitalleşmenin de etkisiyle günümüzde çocukların ve gençlerin internette yalnız bir şekilde geçirdikleri süre artıyor. Günümüzde çocukların evde bilgisayar başında olmaları onların güvende oldukları anlamına gelmiyor.”

Ebeveynlerin öldüren oyun için aşağıdaki maddelere özellikle dikkat etmesi gerekiyor;

– Çocukların sosyal medya ve internet ortamında bu tarz tuzaklara düşüp, üzücü olayların yaşanmaması için aileler, çocuklarının internet kullanma alışkanlıklarını mutlaka takip etmeliler.

– Oynadıkları oyunları mutlaka birlikte belirlemeliler.

– Oyun başında ve internette geçirilen sürenin sınırlandırılması ve oyunun çocukların yaşına uygun olması gerekir.

– İnternet ortamında bilinmeyen yabancılara karşı şüphe ile yaklaşılması ve bu kişilerin hayatımız açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği çocuklara mutlaka anlatılmalıdır.

– Aileler bu konuda sorumlu ebeveyn yaklaşımları sergilemeli, gerekirse bir uzmandan destek almalı, çocuklarını sosyal aktivitelere yönlendirmeli ve sosyal paylaşım ağlarında arkadaşı olup, çocuklarının internet adımlarından haberdar olmalılar.