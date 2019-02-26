Mehmet Kemal Dedeman, ‘Otelciliğin Önderleri’ Bienal’inde anıldı

‘Türkiye'de Otelciliğin Önderleri' Bienali, Mehmet Kemal Dedeman ve Dedeman Hotels & Resort Sergisi ile 12 Şubat'ta Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleşti. Bu yıl turizmin ve otelciliğin gelişmesine büyük katkılar sunan Dedeman Otelleri'nin kurucusu Mehmet Kemal Dedeman’ın anıldığı Bienal sergisinde, Dedeman Otelleri'nin geçmişten günümüze doğru logoların dönüşümü, çeşitli otellerde yıllar önce kullanılan çalışan üniformaları ve geçmiş dönemlerde oteldeki ziyafetlerin vazgeçilmezi olan porselen takımlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

“TÜRKİYE'NİN KENDİ HİKÂYESİNE SAHİP ENDER KURUMLARDAN BİRİ”

Bienal'in açılış konuşmasını yapan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, “İlkini 2016 yılında Türkiye'nin ilk otel zinciri Divan Grubu ile gerçekleştirdiğimiz, 10. Yılımızı kutladığımız bu özel senede ise ikincisini yine Türkiye'nin kendi hikayesine sahip ender kurumlarından biri olan Dedeman Grubu ile düzenlemekten mutluluk duyduğumuz “Türkiye'de Otelciliğin Önderleri Bienali” bizleri, yazılı tarihimizde yeteri kadar rastlamadığımız bir yolculuğun da elçisi haline getiriyor. Türkiye'de otelcilik sektörünün bugün ulaştığı noktadan geriye yalnızca kronolojik bir tarihsel süreçten değil, sahip olduğu öyküyle, dönemi içerisindeki imkânlar düşünüldüğünde aşılan zorluklarıyla, bir girişimcinin ve bir markanın nelere dokunduğuna ve neleri dönüştürdüğüne yakından bakmamızı sağlıyor. En önemlisi bizlere, bu özel mirasımıza sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatıyor” dedi.

“DEDEMAN OTELLERİ'NİN BUGÜN GELDİĞİ NOKTA GURUR VERİCİ”

Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Dedeman ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Özyeğin Üniversitesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Türkiye'de Otelciliğin Önderleri Bienali'nde kurucumuz rahmetli dedem Mehmet Kemal Dedeman'ın Türk turizmine kattıklarını ve bir otel ile başlayan bu serüvenin bugün nerelere geldiğini anlatabilmekten ve bu serüveni burada anlatabilmekten çok büyük heyecan duyuyoruz. Bugün Dedeman Otelleri ‘Dedeman misafirperverliği' anlayışıyla Türkiye'nin en büyük yerel otel zincirlerinden bir tanesi olarak, ikisi yurtdışında olmak üzere, toplam 17 otel ile turizme değer katmaya devam ediyor. Dedeman Otelleri misafirlerin değişen beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda yüksek standartlı hizmet sunuyor. Dedeman Otelleri'nin bugün geldiği nokta hem aile olarak bizim hem de ülkemiz turizm sektörü için gurur kaynağıdır.”