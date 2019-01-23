Mehmet Özhaseki’nin ‘eskort’ tepkisi kime?

Ankara’da seçim çalışmalarını sürdüren AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sincan’da geçtiğimiz gün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Konuşmasının bir bölümünde, kendisiyle görüşmeye gelen belediye başkanlarına, kendi arabalarında yaptıkları yakıt hesabını belediyenin arabalarında yapıp yapmadıklarını sorduğunu belirten AKP’li Özhaseki, “Bu işin sırrı iyi niyet. Bu ikisi arasındaki fark çok önemli. Eğer ikisinde de benzin hesabı yapıyorsanız, size helal hoş olsun, hak ediyorsunuz belediye başkanlığını, değilse hak etmiyorsunuz. Devletin malını daha çok gözetmek zorundasınız. Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar falan, filan. Ne oluyor, bu ne saltanat? Üç günlük dünyadayız şurada. Zaten bir imtihan dünyası da hepimizi aldatıyor. Öyle bir dünyada havanın civanın aslı ne? Bütün bunların olmadığı ortamı sağlamak hepimizin görevi. Allah'ın izniyle biz bunu Ankara'da sağlarız” şeklinde ifadeler kullandı.

Mehmet Özhaseki’nin bu konuşmasından sonra ise Ankara kulislerinde ‘kim bu saltanat sürenler?’ sorusu yükselmeye başladı. Özhaseki’nin ‘bazı arkadaşlar’ diye bahsettiği belediye başkanlarının sadece Ankara’dakileri mi, yoksa diğer illerdekileri de mi kapsadığı ise merak konusu oldu.

İddianın odağındaki Ankara’da şu anki belediye başkanları ve partileri şu şekilde;

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna – AKP

Altındağ – Veysel Tiryaki – AKP

Ayaş – Bülent Taşan – AKP

Bala – İbrahim Gürbüz – AKP

Beypazarı – Tuncer Kaplan – AKP

Çankaya – Alper Taşdelen – CHP

Çamlıdere – Hazım Caner Can – AKP

Çubuk – Tuncay Acehan – AKP

Etimesgut – Enver Demirel – MHP

Evren – Abdülkadir Demirci – AKP

Haymana – Özdemir Turgut – Demokrat Parti

Güdül – Hava Yıldırım – AKP

Kalecik – Filiz Ulusoy – AKP

Kazan – Lokman Ertürk – AKP

Keçiören – Mustafa Ak – AKP

Kızılcahamam – Muhittin Güney – AKP

Mamak – Mesut Akgül – AKP

Nallıhan – İsmail Öntaş – AKP

Pursaklar – Selçuk Çetin – AKP

Polatlı – Mürsel Yıldızkaya – MHP

Sincan – Murat Ercan – AKP

Şereflikoçhisar Ferda Polat – AKP

Yenimahalle – Fethi Yaşar – CHP

Elmadağ – Gazi Şahin – AKP