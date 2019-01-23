Mehmet Özhaseki’nin ‘eskort’ tepkisi kime?

Ankara’da seçim çalışmalarını sürdüren AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sincan’da geçtiğimiz gün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Konuşmasının bir bölümünde, kendisiyle görüşmeye gelen belediye başkanlarına, kendi arabalarında yaptıkları yakıt hesabını belediyenin arabalarında yapıp yapmadıklarını sorduğunu belirten AKP’li Özhaseki, “Bu işin sırrı iyi niyet. Bu ikisi arasındaki fark çok önemli. Eğer ikisinde de benzin hesabı yapıyorsanız, size helal hoş olsun, hak ediyorsunuz belediye başkanlığını, değilse hak etmiyorsunuz. Devletin malını daha çok gözetmek zorundasınız. Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar falan, filan. Ne oluyor, bu ne saltanat? Üç günlük dünyadayız şurada. Zaten bir imtihan dünyası da hepimizi aldatıyor. Öyle bir dünyada havanın civanın aslı ne? Bütün bunların olmadığı ortamı sağlamak hepimizin görevi. Allah'ın izniyle biz bunu Ankara'da sağlarız” şeklinde ifadeler kullandı.
Mehmet Özhaseki’nin bu konuşmasından sonra ise Ankara kulislerinde ‘kim bu saltanat sürenler?’ sorusu yükselmeye başladı. Özhaseki’nin ‘bazı arkadaşlar’ diye bahsettiği belediye başkanlarının sadece Ankara’dakileri mi, yoksa diğer illerdekileri de mi kapsadığı ise merak konusu oldu.
İddianın odağındaki Ankara’da şu anki belediye başkanları ve partileri şu şekilde;
Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna – AKP
Altındağ – Veysel Tiryaki – AKP
Ayaş – Bülent Taşan – AKP
Bala – İbrahim Gürbüz – AKP
Beypazarı – Tuncer Kaplan – AKP
Çankaya – Alper Taşdelen – CHP
Çamlıdere – Hazım Caner Can – AKP
Çubuk – Tuncay Acehan – AKP
Etimesgut – Enver Demirel – MHP
Evren – Abdülkadir Demirci – AKP
Haymana – Özdemir Turgut – Demokrat Parti
Güdül – Hava Yıldırım – AKP
Kalecik – Filiz Ulusoy – AKP
Kazan – Lokman Ertürk – AKP
Keçiören – Mustafa Ak – AKP
Kızılcahamam – Muhittin Güney – AKP
Mamak – Mesut Akgül – AKP
Nallıhan – İsmail Öntaş – AKP
Pursaklar – Selçuk Çetin – AKP
Polatlı – Mürsel Yıldızkaya – MHP
Sincan – Murat Ercan – AKP
Şereflikoçhisar Ferda Polat – AKP
Yenimahalle – Fethi Yaşar – CHP
Elmadağ – Gazi Şahin – AKP
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