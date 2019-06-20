Mehmetçik’ten mevsimlik işçi çocuklarına kitap

Yenişehir ilçesinde bulunan mevsimlik işçiler ile çocuklarını ziyaret eden Bursa İl Jandarma Komutanlığı, çocukların sevgi gösterisi ile karşılandı. Çoğunlukla doğu illerinden Bursa’ya çalışmak üzere gelen yaklaşık 420 mevsimlik işçiye yapılan ziyarette, çocuklara genel kolluk kuvvetleri ve jandarmayı tanımaları, acil durumlarda nasıl yardım isteneceği, yardım servisi telefon numaralarının neler olduğu, Jandarmanın acil yardım hizmeti de sunduğu gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. 100 kadar çocuğa Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı ve çikolata gibi hediyelikler dağıtıldı.

ÇOCUKLARA HUZUR VE GÜVEN ORTAMI ANLATILDI

Çocukların güvenlik, sağlık bedensel, zihinsel, psikolojik ve kişisel gelişimleri ile öz saygı ve özgüven duygularının gelişimi açısından aile ortamında huzur ve güven içerisinde yetişmelerinin önemli olduğu, çocukların özel ihtiyaçlarının karşılanması, gerek bireysel gerekse toplumsal alanda geleceğin yeniden yapılandırılması açısından önemli olduğu anlatılan etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.