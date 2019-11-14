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Menzil, bakanlığı ele geçirdi mi?

İYİ Partili Aytun Çıray, Saygı Öztürk'ün Menzil adlı kitabını Meclis gündemine taşıdı.

Sözcü Ankara
06:00 -
Haberler Gündem
Menzil, bakanlığı ele geçirdi mi?

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçesi ele alınırken İYİ Parti'nin Milli Güvenlikten Sorumlu Başkanı Aytun Çıray, Menzil tarikatının Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirdiği iddiasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorarak gazetemiz yazarı Saygı Öztürk'ün Menzil adlı kitabını gündeme getirdi.

Milletvekili Aytun Çıray, Koca'ya “Gazeteci- yazar Saygı Öztürk, ‘Menzil' isimli bir kitap yazdı biliyorsunuz ve o kitapta, şeyh, şıh, ismi her neyse, Menzil tarikatının Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirdiğini söyledi.

Aytun Çıray

Aynı kişi ‘10 bakanın evimize geldiğini bilirim' diye anlattı o kitapta. Bu konuları yalanladınız mı? Bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Türkiye, biliyorsunuz büyük bir tehlike atlattı, yeniden aynı tehlikelere gelmememiz lazım” diye sordu.

Saygı Öztürk

Bakan Fahrettin Koca ise bu soruya cevap vermedi.

Aytun Çıray İYİ Parti Meclis Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Saygı ÖZTÜRK TBMM Türkiye
Son güncelleme: 04:35 14.11.2019
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