Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı

Meteoroloji tarafından yayımlanan son rapora göre cumartesi günü yurdun geneli bulutların arasından güneş alıyor.

SICAKLIK 7 DERECE DÜŞECEK

Karadeniz’in orta ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Osmaniye’de sağanak yağış bekleniyor. Ardahan’da ise hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düşecek.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazar günü de özellikle Karadeniz’de sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Idğır, Van ve Hakkari’de sağanak yağış bekleniyor. Yurdun geri kalanı ise güneşli havanın etkisinde.