Meteoroloji’den o illere son dakika sağanak yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın, Denizli ve Muğla çevreleri ile zamanla İzmir ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİVAS °C, 9°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı