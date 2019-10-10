Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava yeniden ısınıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Kıyıları ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu