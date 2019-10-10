Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava yeniden ısınıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EGE
Kıyıları ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu