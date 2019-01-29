Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hortum ve doluya dikkat!

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamaya göre Çarşamba günü Muğla, Antalya, Mersin, İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA ISINIYOR!

Yurdumuzun 30 Ocak 2019 Çarşamba günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yurdun güney ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de (İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin) yerel olarak kuvvetli (40-80 kg/m2) olması bekleniyor.

31 Ocak Perşembe günü yağışlı sistemin yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde etki alanını genişletmesi ve yağışların Ege kıyıları ile Akdeniz bölgesi kıyı kesimlerinde (İzmir, Manisa, Balıkesir'in batı kıyıları, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana) çok kuvvetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz'de rüzgarın, Çarşamba ve Perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yağış anında kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HORTUM VE DOLU UYARISI!

Çarşamba ve Perşembe günleri Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte Muğla, Antalya ve Mersin illerimizin kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski ile yerel dolu yağışı ihtimali de bulunmaktadır.

Vatandaşlarımız ve ilgililerin meydana gelmesi muhtemel kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir.

Bu sistemin Cuma günü yurdun büyük bölümünde, Cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor. Hafta sonu ile önümüzdeki hafta başı yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının, Orta Akdeniz'den gelen ılık hava akımlarının etkisi ile yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.