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Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin resmi Twitter hesabından son dakika 'kar yağışı' açıklaması geldi. Açıklamada "Bugün bazı basın yayın organlarında 'İstanbul'a Kasım ayında kar yağacak' şeklinde yapılan afaki açıklamaların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

18:26 -
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Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney doğusu ile Ordu, Van ve Samsun’un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SİVAS °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile Samsun’un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van çevreleri ile bölgenin güneydoğusu’nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

Adana AMASYA Ankara Antalya Bolu Bursa Erzurum Hatay istanbul kar yağışı Kars Kastamonu Konya Malatya Meteoroloji sis son dakika Twitter
Son güncelleme: 18:27 23.10.2019
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