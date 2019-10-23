Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney doğusu ile Ordu, Van ve Samsun’un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SİVAS °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile Samsun’un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van çevreleri ile bölgenin güneydoğusu’nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu