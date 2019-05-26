Meteoroloji’den son dakika uyarı: Yanacağız!

Önümüzdeki hafta bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta‘da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.
SICAK HAVAYA DİKKAT!
Meteoroloji’den uyarı geldi: “Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.”
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 29°C
Az bulutlu
DENİZLİ 17°C, 34°C
Az bulutlu
İZMİR 19°C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA 17°C, 35°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 27°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 11°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 22°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
KARS 3°C, 21°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 14°C, 30°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
VAN 11°C, 21°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 32°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu
SİİRT 17°C, 30°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Az bulutlu