MSB: Suriye üzerinde Türk İHA’ları uçmaya başladı

Milli Savunma Bakanlığından Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, “ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır.” denildi.

ABD İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Türkiye ile Şanlıurfa’da bulunan ABD heyeti arasında güvenli bölgeyle ilişkin görüşmeler yürütülüyor. Türkiye güvenli bölge sınırının 32 kilometre derinliğine ylükseltilmesini isterken ABD’den bu sınırın 15 kilometrede kalması konusunda baskı var.

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7’NCİ KOLORDU KOMUTANI AKÇAKALE’DE

Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD'den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan Barış Koridorunun koordine edileceği Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD'den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geçen Türk heyet ile ABD'li askerler arasında görüşmeler yapılacağı öğrenildi.

Üç gün önce ABD'den gelen 6 kişilik askeri heyet, ilk gün sınır hattında inceleme yaptıktan sonra 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Heyet 2 gündür 3'üncü Hudut Alay Komutanlığında çeşitli görüşmeler gerçekleştiriliyor.