Namaz vakitleri 2019: Akşam ve yatsı ezanı saat kaçta? İşte il il ezan saatleri…

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’da vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirirken bir yandan da bir diğer ibadet ve İslam’ın şartları arasında yer alan namaz için saatleri araştırıyor. il il namaz vakitlerini haberimizden okuyabilirler. İşte İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve tüm illerde namaz vakitler…

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İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ

ANKARA NAMAZ SAATLERİ

İZMİR NAMAZ SAATLERİ

BURSA NAMAZ SAATLERİ

ANTALYA NAMAZ SAATLERİ

NAMAZ NEDİR?

Namaz, İslam’ın şartlarından biri olarak kabul edilen bir ibadet. Kur’an’da günün belli vakitlerinde abdestle birlikte duaya kalkılması ifadesi bulunur. Kur’an'a göre namaz Allah’ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve İbrahim’e öğretilen bir ibadet şeklidir.

Türkçe'ye namaz olarak tercüme edilen salât, Arapça'da “duâ etmek, övmek, tâzim etmek” gibi anlamlara gelir. Allah namazı elli vakit olarak farz kılmış, sonra onu bir gün ve gecede yani 24 saatte beş vakte indirmiştir. Namaz, fiiliyatta beş olmakla birlikte mizanda ellidir.

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz ki Ben; Allah'ım! Benden başka hiç bir ilâh yoktur. Öyleyse Bana ibadet et ve Beni anmak için namaz kıl!” (Tâhâ, 14)

“Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac, 77) Âyetleri, namazın ehemmiyetinin yanı sıra mânâsını da göstermektedir. Namaz, yüce Allah ile bir buluşma ve O'na münâcât haline etmektir.