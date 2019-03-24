NASA, 2028 yılına kadar hangi gök cisminde kalıcı olmayı hedefliyor? (24 Mart Hadi ipucu sorusu)

Hadi, son zamanların en popüler bilgi yarışmasından bir tanesi… Canlı bilgi yarışmaları vatandaşlar arasında epey ilgi görüyor. Müzik, tarih, sanat, bilim gibi çeşitli konularla ilgili sorular yarışmacılara yöneltiliyor. 24 Mart Hadi ipucu sorusu: NASA, 2028 yılına kadar hangi gök cisminde kalıcı olmayı hedefliyor? İşte Hadi ipucu sorusu…

NASA, 2028 YILINA KADAR HANGİ GÖK CİSMİNDE KALICI OLMAYI HEDEFLİYOR?

CEVAP: AY

NASA HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), Amerika Birleşik Devletleri’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum. 29 Temmuz 1958 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulmuştur. Daire, 1 Ekim 1958 tarihinden itibaren askeri amaçlardan ziyade sivil alanda barışçıl bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır.

NASA, Ay’a dönük Apollo uçuşlarında, Skylab uzay istasyonu ve daha sonra uzay mekiği gibi çalışmalarla her zaman ABD’nin uzay çalışmalarına yön vermiştir. Günümüzde NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu desteklemekte ve yeni Ares I ve Ares V iniş araçlarını geliştirmektedir. Uzay programı çalışmalarının yanı sıra uzun vadeli sivil ve askeri roket çalışmaları da NASA’nın çalışma alanlarının arasındadır.