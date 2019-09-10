On Numara sonuçları belli oldu! On Numara büyük ikramiye ikiye bölündü

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye tutarı olarak 508 bin 334 TL belirlendi. On Numara her hafta kazandırmaya devam ediyor. Geçen hafta büyük ikramiye Muğla'nın Marmaris ilçesinden bir kişiye çıktı. On Numara oyununda çekilişle 22 tane numara belirleniyor oyunseverlerin ikramiye kazanabilmek için 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 9 Eylül On Numara çekiliş sonuçları…

9 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları:

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BURSA / OSMANGAZİ – İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto