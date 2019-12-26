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Ortalık karıştı! Polisten silahlı müdahale

Kütahya'da Romanların yaşadığı Osman Gazi Mahallesi´nde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga, olaya müdahale eden polis ekiplerince havaya ateş açılıp, biber gazı ve cop kullanılarak dağıtıldı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

17:30 -
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Ortalık karıştı! Polisten silahlı müdahale

Osman Gazi Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebepten 2 aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kalabalık dağılmayınca havaya uyarı ateşi açtı. Uyarıyı dikkate almayıp, kavgaya devam eden taraflara polis bu kez biber gazı ve copla müdahale etti.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Çevik kuvvet ekipleri mahallede güvenlik önlemi alarak yeni bir kavga çıkmasını engelledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

aile çevik kuvvet kavga Kütahya Polis şehit
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