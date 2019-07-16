ÖSYM 2019 KPSS sorularını ve cevaplarını açıkladı!

Binlerce işsiz genç, kamuda görev almak için KPSS’ye hazırlanmış ve geçen haftasonu sınavda ter dökmüştü. Şimdi ise ÖSYM’nin yayınladığı KPSS soruları ve cevaplarını kontrol ederek sınavdan elde edeceği puanı hesaplayabiliyorlar. Aşağıda yer alan linkten karşınıza çıkan ÖSYM AİS sistemine TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin ardından 2019 KPSS sorularına ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ÖSYM AİS: KPSS SORULARI VE CEVAPLARI EKRANI

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS için yapılan son duyuruya göre sonuçlar 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sisteminden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebileceksiniz. Sisteme giriş için şifresini unutan adaylar e Devlet uygulaması üzerinden sisteme girebilri. Yine T.C. ve e Devlet şifresi ile sınav sonuçları görüntülenebilir.