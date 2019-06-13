ÖSYM giriş: 2019 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavları için bugün önemli bir tarih. Öğrenciler merakla 2019 MSÜ tercih sonuçlarını araştırıyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alan linkten TC kimlik numaranız ve şifrenizle MSÜ tercih sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI

MSÜ FAALİYET TAKVİMİ

2. SEÇİM SONUÇLARI NASIL BELİRLENECEK?

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

2. SEÇİM SÜRECİ

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2’nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.