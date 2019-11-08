Özdil’den Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama!

SÖZCÜ gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Ruhat Mengi’yle Her Açıdan TV’nin konuğu oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özdil, SÖZCÜ davasıyla ilgili, “Türkiye’de medyayı yandaşlaştırmaya karar verdiler. Namuslu, işsever gazetecileri attırdılar. TV’lere çıkmasını engellediler, medya patronlarına baskı uyguladılar. Daha sonra bu medya patronlarının elinden gazetelerini, televizyonlarını aldılar. Kurdukları havuz sistemleriyle yandaş bir medya yaratmaya çalıştılar. Aslında bu son derece teknik bir hataydı. Sosyal medyanın etkin olduğu bir dönemde yandaş medya imkansız bir şeydir. SÖZCÜ gazetesi bugün Türkiye’nin en çok okunan ve etkin gazetesi oldu. Bu operasyonun yapılmasının temel sebebi; Bu dava açılmamış olsaydı, bugün SÖZCÜ gazetesi belki de 3-4 tane televizyon kanalına sahip, 4-5 gazeteye sahip Türkiye’nin en büyük medya kuruluşu olacaktı. Bu yapılan operasyonla aslında bunu durduruyorlar” dedi.

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“TÜRK TOPLUMUNU ARAPLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR”

AKP’nin Araplara olan ilgisiyle ilgili de Özdil, “AKP iktidarı bunu kabul etmekte çok zorlanıyor ama burası Arap cumhuriyeti değil. AKP yönetimi nedense Türk toplumunu Araplaştırmaya çalışıyor. Zaman zaman biz Türklerden çok Arapları sevdiklerini telaffuz ediyorlar ama AKP kabul etse de etmese de burası Türkiye Cumhuriyeti, Arap cumhuriyeti değil. En küçük bir rekabet söz konusu olduğunda doğal olarak Araplar kendi aralarında bir blok oluşturuyor ve Türkiye bunun dışında kalıyor. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünyadaki itibarının tamamı Müslüman olup Arap olamamasından kaynaklanıyor. AKP’nin hayata bakışında bir hata var. Ben AKP’nin dünyaya Ankara’dan baktığını düşünmüyorum, Türkiye’yi yöneten herkesin hayata Ankara’dan bakması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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“BİRLİKTE DEVRİYENİN NERESİ ÖNEMLİ?”

Suriye’ye düzenlenen operasyonlar ve ABD ile Rusya’yla ilişkilerine de değinen Özdil, sınırda yapılan ortak devriyeleri eleştirdi. Özdil, “Beraber devriye yapmanın neresi önemli biri bunu anlatsın Allah aşkına. Yapılıyor da ne oluyor, bunun neresi önemli?” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN ABD ZİYARETİ

Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı ziyaretle ilgili de Özdil, “Adam PKK’nın mektubunu Türkiye’ye gönderdi, biz hala ABD’ye ziyarete gidiyoruz. ABD’ye en küçük bir dirayet gösterdiğimizde bize Halkbank’ı gösteriyorlar. Türkiye yelkenleri suya indiriyor. Halkbank, dedikleri zaman bizim askeri harekatımız da duruyor, dik duramıyoruz. 13 Kasım’daki Trump görüşmesinde de böyle bir şey olacak” dedi.

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