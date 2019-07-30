Pendik’teki trafik magandalarına tahliye

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20’şer yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, şahısların tahliyesine karar verdi. Kararın ardından, 7 aylık hamile olan Ayfer Bahçıvan adliyede gözyaşı döktü.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Pendik’te, 6 Temmuz günü 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan’ın da içinde bulunduğu ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın kullandığı aracın önünü keserek, dikiz aynasını kıran, tekmeleyen ve camlarını kırmaya çalışan Seydioğlu baklava zincirlerinin sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, emniyetteki ifadelerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesine getirilmişti.