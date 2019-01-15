Perihan’ın esrarengiz ölümü

Adana'da 45 yaşındaki Perihan Büyükbayram, oturmadığı bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu.

Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 206 Sokakta bulunan bir apartmanda oturanlar sabah işe giderken bahçede bir kadın cesedini görünce polise haber verdi. Polisler, olay yerinde ve ceset üzerinde yaptıkları incelemede ölen kadının Perihan Büyükbayram olduğunu belirledi. Kadının ölü bulunduğu yerdeki apartmanda oturmadığı da ortaya çıktı. Kadının sabah saat 07.45 sıralarında apartmana geldiği belirlendi. Güneşli Mahallesi'nde oturduğu ve evli olduğu belirlenen kadının ailesine acı haber verildi. Büyükbayram'ın cenazesi ölüm nedenini belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis, Büyükbayram'ın apartmandan atlayarak intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde dururken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.