Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

PKK ateş açtı TSK anında yanıt verdi | Sözcü Resulayn’dan bildiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sürerken bölgeden haberleri aktarmak için Resulayn'da bulunan muhabirimiz çatışma anlarını saniye saniye kaydetti.

Tugay SADAY / Sınırdan Bildiriyor
19:15 -
Haberler Gündem

Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütü hedefleri bir bir vuruluyor.

Sözcü Gazetesi muhabiri Tugay Saday sıcak bölgede yaşanan çatışmaları anlatırken bir anda üzerlerine gelen ateş nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bölgeden son gelişmeleri aktaran muhabirimiz Resulayn’daki çatışmaları takip ederken ateş altında kaldı. Sivil halka ateş açan PKK’lı teröristlere ise TSK tarafından anında karşılık verildi.

Ceylanpınar’da bulunan vatandaşları korkutan çatışma anları Sözcü kameralarına yansıdı.

çatışma Ceylanpınar PKK Sözcü Sözcü Gazetesi Suriye Terör terör örgütü TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
Son güncelleme: 19:19 15.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more