PKK ateş açtı TSK anında yanıt verdi | Sözcü Resulayn’dan bildiriyor

Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütü hedefleri bir bir vuruluyor.
Sözcü Gazetesi muhabiri Tugay Saday sıcak bölgede yaşanan çatışmaları anlatırken bir anda üzerlerine gelen ateş nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bölgeden son gelişmeleri aktaran muhabirimiz Resulayn’daki çatışmaları takip ederken ateş altında kaldı. Sivil halka ateş açan PKK’lı teröristlere ise TSK tarafından anında karşılık verildi.
Ceylanpınar’da bulunan vatandaşları korkutan çatışma anları Sözcü kameralarına yansıdı.