Polis Beyoğlu’ndaki bombalı eylemi iki günde çözdü

İstanbul Beyoğlu’nda el yapımı bombayı uzaktan kumanda ile patlatan kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde yakalandı.

Terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirtilen şüphelinin bombayı bırakma anı ve patlama anı güvenlik kameralarına an be an yansıdığı ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda 9 Ocak'ta bir işyerinin önünde gece saatlerinde patlama meydana gelmiş, patlamanın bırakılan bombadan kaynaklandığını belirleyen ekipler, konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili yaptığı araştırmada, el yapımı olduğu belirlenen bombanın saat 23.54'te olay yerine bırakıldığı anlaşıldı.

KAMERALARA YAKALANDI

Güvenlik kamera kayıtlarından yapılan tespitlerde, bombayı bırakan şüphelinin 8 dakika sonra ayrıldığı tespit edildi. Şüphelinin uzaktan kumanda ile gerçekleştirdiği patlama anı da kameralara yansıdı. TEM polisi, farklı noktalardan alınan kamera kayıtlarından şüphelinin gittiği adresi de belirledi. Şüphelinin evden çıktığı anların görüntüsüne de ulaşıldı. Şüphelinin terör örgütü DHKP/C'nin gençlik yapılanması üyesi B.D.E. olduğu anlaşıldı. Olaydan 2 gün sonra yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.