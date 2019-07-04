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Polis tayin sonuçları açıklandı mı? EGM polis şark tayin yerlerini belli oldu mu?

Polis tayinleri memur ve aileleri tarafıdan heyecanla bekleniyor. Yeni görev yerini öğrenmek isteyenler, polis şark tayin sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

10:30 -
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Polis tayin sonuçları açıklandı mı? EGM polis şark tayin yerlerini belli oldu mu?

Polis tayinleri için geri sayım başladı. EGM tarafından gerçekleştirilecek tayinler binlerce polis ve ailesini yakından ilgilendiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, polis tayin sonuçları için herhangi bir tarih bildiriminde bulunmadı. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

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