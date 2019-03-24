Rahmi Metin kimdir? Ak Parti Rize Belediye Başkanı Adayı Rahmi Metin kaç yaşında ve nereli?

“Rahmi Metin kimdir?” sorusu Rizeliler tarafından merak ediliyor. Ak Parti’nin Rize Belediye Başkanı Adayı olan Rahmi Metin’in hayat hikayesi haberimizde yer alıyor. Rize’nin Tayyip Erdoğan’ın memleketi olması sebebiyle önemi artıyor. İşte Rahmi Metin’in hayatı…

RAHMİ METİN KİMDİR?

26 Kasım 1969 tarihinde Rize Merkez İlçede doğdu. İlk ve orta öğretimini Rize’de tamamladı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2012 – 2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans Tezini yaptı.

1993-2004 yılları arasında Rize’de özel bir dershanede Felsefe Grubu Öğretmenliği yapmış ve aynı zamanda ortağı olduğu dershanelerin Genel Müdürlük görevini yürüttü.

Rahmi Metin Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi olarak görev aldı. Rize'de belediye başkanlığı görevini Reşat Kasap yürütüyordu.