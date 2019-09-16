Restoranlara ‘öldüren içki’ satan şebekeye operasyon

Sahte içki üreterek insanların sağlığıyla oynayan şebekelerle mücadele eden İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir ve Fatih'te sahte içki üretilen 2 adres belirledi. Polis ekipleri Başakşehir'deki imalathanenin bir sanayi sitesi içerisinde olduğunu tespit etti. Fatih'teki adresin ise terk edilmiş yıkık dökük binaların arasında olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından 2 adrese de operasyon düzenlendi.

5 BİN LİTRE METİL ALKOL

Baskında, Emirhan Ü. (23), İsmail S. (26), Ali K. (42) ile Özbekistan uyruklu Gulsorakhon A. (42) ve Kırgızistan uyruklu Gukhekhra I. (40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 8 bin 750 adet satışa hazır alkollü içki şişesi, 5 bin litre metil alkol, 159 bin sahte TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) ve yabancı menşeili bandrol, 235 bin adet çeşitli markalara ait içki şişesi etiketi, doluma hazır 9 bin boş içki şişesi, 312 bin adet bilyeli içki şişesi kapağı ve içki imalatında kullanılan çok sayıda malzemesi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin sorgusunda, sahte içkileri özellikle restoran ve eğlence mekanlarına verdikleri belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden İsmail S. ve Ali K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken; Emirhan Ü, Gulsorakhon A. ve Gukhekhra I. hakkında adli kontrol hükmü uygulandığı öğrenildi.

METANOL ZEHİRLENMESİ

Uzmanlara göre; polis ekiplerinin sürekli operasyon düzenlemesine rağmen, alkollü içkilerin fiyatının yüksek olması, şebekelerin sahte içki üretimine devam etmesine sebep oluyor. Metil alkolü kaynatarak damıtan şebekelerin kullandıkları yöntemin bilimsel olmaması ölümlere yol açıyor. Sanayide kullanılan ‘metil alkol’ kaynaklı metanol zehirlenmesi, körlük, felç, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına ve ölüme yol açıyor.

HASTANEYE KOŞUN

Sahte içkinin sebep olduğu metanol zehirlenmesinin ilk aşamasına; karın ağrısı, istemsiz kas krampları, baş ağrısı, bulanık görme, görme alanında daralma, tipide yürüyormuşçasına karlı görüntü, bulantı, mide ekşimesi, kusma şeklinde kendisini gösterdiğini belirten uzmanlar, şüphe edilmesi halinde dahi hemen bir hastaneye gidilmesi gerektiğini belirtiyor. Sadece 1 çay kaşığı metil alkol dahi ölüme sebep olabiliyor.