Sabah suç duyurusu akşam haciz

Atakum Belediyesi’ne tartışmalara neden olan usulsüzlükler yargıya taşındı. Belediye avukatları; 37.5 ton lop et ve mazot alımı yapılan şirkete 739 bir lira fazladan ödeme yapılması ve kayıtlarda olmayan 7 milyon 201 bin liradan dolayı eski Başkan İsak Taşçı ile belediye şirketinin müdürü Osman Temiz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

MAKAM ARACINA HACİZ GELDİ

Sabah yapılan şikayetlerin ardından akşam saatlerinde polis memurları yanlarında çekici ile belediyeye geldi. 23 Haziran seçimleri için İstanbul’da bulunan Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin belediye binasının altındaki kapalı otoparkta duran makam aracına polisler haciz işlemi başlattı. Olayı öğrenen belediye personeli haciz işlemine tepki gösterdi. Başkan yardımcıları da polislerden haciz hakkında bilgi almaya çalıştı.

OTOPARK GİRİŞİ KAPATILDI

Başkan yardımcıları polis memurlarıyla görüşürken zabıtalar kendi araçlarını kapalı otoparkın girişine çekerek makam aracının götürülmesine engel olmaya çalıştı. Belediye yetkilileri, haciz tebligatı ve işlemi için icra memurunun gelmesini talep etti. Mesai saatinin sona ermesi nedeniyle icra memuru Atakum Belediyesi’ne gelemezken, haciz konulan makam aracını ise polisler alamadan gitmek zorunda kaldı. Trafik polisleri haciz işleminin gerçekleştirilemediğini tutanakla kayıt altına aldı. Polisin belediyeye çekici ile birlikte gelmesi dikkat çekti.

DEVECİ İSYAN ETTİ

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, görevi geldikleri günden itibaren borçlar ve yapılan yolsuzluklarla uğraştıklarını dile getirerek, “Belediye avukatlarımızın suç duyurularını gerçekleştirmesinin ardından akşam saatlerinde, belediyemiz otoparkında bulunan Atakum Belediye Başkanımızın makam aracına haciz için işlemler başlatılmış, ancak icra müdürünün mesai saatlerinin dolması nedeniyle işlem ertelenmiştir. Bu kötü niyetli bir yaklaşımdır. Atakumlu vatandaşların malına el konulmaya çalışılıyor. Ancak buna izin vermeyeceğiz. Hukuksal bütün mücadelemizi yapacağız” dedi. Deveci, makam aracı için 37,5 ton lop eti satan şirketin haciz kararı aldırdığını söyledi.