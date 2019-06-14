46 günde 37.5 ton “Lop eti” nasıl yediniz?

Samsun, Atakum’da 31 Mart seçimlerinden sonra belediye başkanlığı görevini AKP’li İsak Taşçı’dan devralan CHP’li Cemil Deveci, belediyeye ait şirketin hesaplarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, 3 tesisin sözleşmesiz olarak belediye kasasına tek kuruş girmeden üçüncü şahıslara verilerek işletildiği tespit edilmiş, bu gelişmelerin ardından tesislere el konulmuştu.

SEÇİM ÖNCESİ 37.5 TON ET YEMİŞLER

Belediyeye ait şirketin hesaplarının incelenmesi sırasında ortaya çıkan fatura başkan Cemil Deveci'yi şok etti. Belediyeye bağlı Atakum İmar İnşaat Şirketi’nin 2 Şubat- 26 Nisan 2019 tarihleri arasında sadece bir firmadan toplam 37,5 ton “Lop et” alımı gerçekleştirdiği belirlendi. Şirket et alımı karşılığında firma 1 milyon 628 bin lira fatura kestiği belirlendi.

STOKLARDA ET ÇIKMADI

Yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda ilginç detaylara rastlandı. Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye sunulan raporda, “Söz konusu firmadan yapılan alışlara ilişkin nakliye bakımından nakliye faturası veya taşıma irsaliyesi bulunmadığı, şirketin söz konusu eti depolayabilecek soğuk hava deposunun bulunmadığı, 08. 04.2019 tarihinde yapılan fiili stok sayımında şirket stoklarında hiç et bulunmadığı tespit edilmiş olup 2 ay gibi kısa bir sürede 37,5 ton etin tüketilmesinin iktisadi ve teknik icaplara uygun düşmediği, şirketin söz konusu et alımlarının olduğu 01.01.2019-31.03.2019 dönemini kapsayan 3 aylık sürede tüm yemek, gıda ve benzeri satış hasılatları toplamının 1.064.197,68 TL olmasına karşın 1.628.625 TL tutarındaki etin tamamının tüketilmiş olunmasının iktisadi ve teknik icaplara uygun düşmediği tespit edilmiştir” denildi.

BAŞKAN ŞİRKETİ KAPATTI

Şirket kayıtların incelemesi devam ederken belediyeye ait şirket kapatıldı. Başkan Deveci, yeni bir şirket kurulana kadar büfe, çay ocağı, sosyal tesis, hamam, parke taşı üretim tesisi, kafeteryadan oluşan birimler belediyenin bünyesine geçtiğini söyledi. Belediye meclisinde gündeme gelen tesislerin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi teklifi de oy birliği ile kabul edildi. 12 işletmenin yeni kurulan Atakum Kültür Sanat A.Ş'ye devredileceği belirtildi.