Sağ yakalanan terörist İranlı çıktı!

İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon ve Tokat kırsalında terör örgütü PKK’nın sözde ‘Karadeniz yapılanması’na yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Bölgedeki operasyonlar kapsamında, arazi arama- tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri ile teröristler arasında, Giresun’un Güce ilçesi kırsalında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 PKK’lı terörist sağ ele geçirildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, kaçan diğer teröristler ise takibe alındı. İnsansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı operasyonların yoğunlaştırılarak, sürdürüldüğü belirtildi.

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Giresun’un Güce ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda sağ ele geçirilen teröristin, PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’na geçen yıl takviye olarak gönderilen, ‘Kawa’ kod adlı ve İran uyruklu olduğu ortaya çıktı. Bölgede uzun süredir açlıktan bitkin düştüğü gözlenen teröristin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Bölgedeki birçok çatışmada yakalanamadan kaçan ‘Kawa’ kod adlı teröristin yanında bulunduğu bilinen ve İçişleri Bakanlığı’nın ‘aranan teröristler listesi’ndeki ‘gri kategori’de yer alan, ‘Aras’ kod adlı terörist Aras Aslan’ın da yakalanması için operasyonlar yoğunlaştırıldı. DHA