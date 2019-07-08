Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

5 Temmuz'da yaptığı açıklama ile 12 bin personel alacağını duyuran Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama daha geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi. yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı vatandaşların sıkça araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. İşte detaylar…

SÜREÇ NASIL TAKİP EDİLECEK?

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin 689 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı atamaların ilk etapta, Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılacak.