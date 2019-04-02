Sağlık Bakanlığı mülakat sonuçları açıklanıyor! Sözlü mülakat sonuçları İl Sağlık Müdürlükleri sayfalarında…

6 bin 409 kişinin kadroya alınacağı Sağlık Bakanlığı’nda bazı illerin sözlü mülakat sonuçları açıklandı. İlk açıklanan il Ankara oldu ardından Gaziantep ve Karabük İl Sağlık Müdürlüklerinden mülakat sonuçları duyuruldu. Mülakat sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI (AÇIKLANAN İLLER)

GAZİANTEP SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KARABÜK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı’nın ocak ayında gerçekleştirdiği sözlü sınavın ardından adaylar, sınav sonuçları için kurumun resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yapılmasını beklemişti. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı 6 bin 409 sürekli işçi alımı takvimine göre sözlü sınav sonuçları 2 Nisan Salı günü erişime açılmaya başlandı.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek.

Kesin sonuçlar ise 8-10 Nisan tarihlerinde il sağlık müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.