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Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Sağlık çalışanlarına şiddet sürüyor. İki gün önce İstanbul'da eşine kimliksiz işlem yapmayan doktorun odasını fırçayla basan adamdan sonra bir saldırı daha yaşandı. İzmir'de bir kişi, "Senin kaydın başka bir aile sağlığı merkezinde gözüküyor" diyen doktora kafa attı.

11:31 -
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Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Olay, İzmir’in Gaziemir ilçesindeki 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı.

Adı henüz belirlenemeyen bir erkek, Doktor Ali Erhan Kiriş’e ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyledi. Kiriş, kaydı başka bir ASM’de olan kişiye, kendisinin rapor veremeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine, başka bir doktorun odasına giren şüpheli, durumu iletti. Bir kez daha olumsuz yanıt alan şüpheli, yeniden Kiriş’in odasına girip, küfürler etti.

Kiriş’in “Neden küfür ediyorsun?” diyerek, tepki göstermesi üzerine de doktora kafa attı ve koşarak kaçtı. Doktor Ali Erhan Kiriş, karakola giderek şikayetçi oldu. (DHA)

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