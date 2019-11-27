Sahte peygamber cenazesinde ‘canlı yayın’ izdihamı

ABD’de beş gün önce kalp yetmezliğinden ölen İskender Evrenosoğlu, Bursa’da toprağa verildi.

“Risalet Nurları” adlı kitabının Allah tarafından yazdırıldığını, önce mesih sonra da peygamber olduğunu iddia eden 86 yaşındaki Evrenesoğlu’nun cenaze törenindeki kalabalık dikkati çekti.

Cenazeye katılanların büyük bir kısmı ellerindeki cep telefonlarıyla canlı yayın yaptı.

İSKENDER EVRENESOĞLU KİMDİR?

1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’ndan ayrılan, 90'lı yılların sonunda ABD'ye göç eden İskender Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye’de faaliyetlerine devam etti.

Geçen yıl mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı'nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu'nun Kur’an meali ve tefsir yayını yapan beş internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle kapatılmıştı. (DHA)