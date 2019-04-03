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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (03.04.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Her hafta Çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Şans Topu sonuçları merakla bekleniyor. 5+1 şanslı rakamı bilen ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 3 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

19:40 -
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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (03.04.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Milyonlarca oyunsever 3 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyun. Bu nedenle ikramiye grupları fazla. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksek.

3 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlara; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödeniyor.

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNU

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