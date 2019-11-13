Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (13.11.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Her hafta Çarşamba akşamları düzenlenen çekiliş Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sayfasından yayınlanıyor. Oyunseverler iki ayrı küreden çekilen 5+1 şanslı rakamı doğru tahmin etmeye çalışıyor.

13 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.