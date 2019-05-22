Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (22.05.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu her Çarşamba akşamı düzenleniyor. Bu hafta büyük ikramiye tutarı 780 bin 506 TL olarak belirlendi. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyun. Bu nedenle ikramiye grupları fazla. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksek. Kuponlarını dolduranlar 22 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları…

22 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları:

2, 13, 19, 23, 33 + 11

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNU

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.