Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (30.01.2019)

Şans Topu çekilişi, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda belirleniyor. Şans Topu oyununda 5 rakam 1-34 arası numaralardan çekiliyor, +1 rakam ise 1-14 arası numaralardan belirleniyor. Çekilişi mpi.gov.tr adresinden canlı yayın butonundan izleyebilirsiniz.

30 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

30 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları saat 21.15’te burada olacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.