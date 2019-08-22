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Şans Topu sonuçları 21 Ağustos: Şans Topu’nda ikramiye bölünmedi!

Şans Topu sonuçları bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı yayınında açıklandı. Noter huzurunda yapılacak olan çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar belli oldu. Şans Topu oyununda büyük ikramiyeyi kazanmak için 5+1 şanslı rakamı bilmeniz gerekiyor. İşte 21 Ağustos Şans Topu sonuçları...

08:42 -
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Şans Topu sonuçları 21 Ağustos: Şans Topu’nda ikramiye bölünmedi!

Çarşamba gecelerinin vazgeçilmezi Şans Topu’nun sonuçlarını heyecanla bekleyenler için kazandıran numaralar haberimizde. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 949. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 8, 10, 27, 31 ve artı 4 olarak belirlendi ve ilk devir gerçekleşti. Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. İşte kazandıran rakamlar…

Şans Topu sonuçları: 6, 8, 10, 27, 31 ve artı 4

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