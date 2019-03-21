Sarai Sierra davasında yeni karar

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ziya Tasalı cezaevinden getirildi. Tasalı’nın avukatı duruşmaya katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sarai Sirerra’nın ailesinin avukatı duruşmada hazır bulundu. Sierra’nın avukatı sanığın tamamlanmış suçtan cezalandırılmasını istiyoruz. Yargıtay bozma ilamının aleyhe yönlerine direnilmesini ve sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“ÖLDÜRDÜM AMA TECAVÜZ ETMEDİM”

Tasalı yaptığı son savunmada, “Maktüleyi öldürdüğüm doğrudur ancak tecavüz etmedim. Böyle bir niyetim yoktu” diyerek beraatini istedi.

CİNSEL SALDIRIYA TEŞEBBÜSTEN YENİ CEZA VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ziya Tasalı’yı, Sarai Sierra’ya karşı işlediği cinsel saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığını değerlendirdi ve alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ‘hırsızlık’ suçundan ise Tasalı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Toplamda 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Tasalı’nın ayrıca ‘cinayet’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunuyor.

YARGITAY CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ziya Tasalı'ya, Sarai Siera'ya yönelik “Nitelikli kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan verilen 5 yıl 10 ay ile “Hırsızlık” suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezasına ilişkin kararın ise bozulmasına hükmetmişti. Tasalı’nın, Sarai Sierra’ya yönelik organ veya sair cisim sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu hususunun şüpheli kaldığı belirtilen bozma kararında, Tasalı’nın organ ve sair bir cisim sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak istediği, bunu başaramamanın verdiği infialle maktuleyi öldürdüğü ifade edilmişti. Ziya Tasalı’nın “Cinsel saldırıya teşebbüs” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi, üst sınıra yakın veya üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiği kaydedilmişti.